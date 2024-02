La Lazio fa la storia | batte 1-0 il presuntuoso Bayern e forse fa un favore a Mourinho

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Lafirma una pagina memorabile della propriailMonaco 1-0 in Champions League e può legittimamente sperare anche di passare il turno e quindi accedere ai quarti di finale. La squadra di Sarri merita la vittoria. Tiene molto bene il campo, con sacrificio di tutti sempre pronti a coprire e ad andare in soccorso dell’avversario. In bavaresi sono più forti ma sono gli unici tedeschi cui piace giocare solo di fino, vorrebbero entrare in porta col pallone e nove volte su dieci chi si comporta così viene bastonato. Nel corso del match si vede addirittura Hysaj saltare in velocità Sané, altro che Bastioni di Orione. Luis Alberto è spettacolo allo stato puro.che fino alla scorsa settimana era sull’orlo di una crisi di nervi. La rete decisiva arriva nella ripresa, al minuto ...