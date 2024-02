La foto in bikini dopo il parto di Serena Williams è un messaggio d’amore

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)ha condiviso unper il proprio corpo post-partum. Su Instagram, la tennista ha parlato di come il suo aspetto fisico sia cambiatola nascita della piccola Adira, venuta alla luce nell’agosto 2023, e di come sia importante accettare se stessi in ogni fase della vita. “Amare se stessi è essenziale”, ha esordito l’ex tennista. “A volte, durante le diverse fasi della mia vita, devo ricordarmi di quell’amore per me stessa. In questo momento mi piace il fatto che il mio corpo non sia perfetto. Adoro il fatto di odorare di latte”, ha continuato. “Adoro conoscere una nuova versione del mio corpo. È un cambiamento, ma è un cambiamento che ne è valso la pena. Quindi inizia questa settimana sapendo di essere amata, e che questo inizia da te”, ha poi continuato, concludendo ...