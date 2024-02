La foto diventa musica con Galliano Vita e arte di un uomo originale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)Passerini era un bel pensiero che si era fatto persona: sguazzava nella fontana dell’originalità, rifiutandosi di essere imbottigliato come gli altri pensieri. Eccolo ritratto da Augusto Mattioli mentre si apprestava al suo lavoro sul tufo: sbuca fra due tutori dell’ordine e il conosciuto maresciallo Giomini. Era riuscito a guardare il mondo da Siena: lui che aveva collaborato con De Sica, nel trittico dei suoi ultimi film, con l’Accademia Chigiana, aver frequentato il Centro Sperimentale, essere stato soprattutto sé stesso. Nel conformismo dilagante era la classica mosca bianca: potremmo snocciolare il suo grande curriculum ma non sposterebbe di una virgola il senso di un percorso umano e professionale di per sé unico, inimitabile. Fino all’innamoramento per la terra di Puglia, il Gargano in particolare, dove ci ha lasciato nel 2022. Ci è sempre piaciuto ...