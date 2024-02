La formazione non è ancora decisa Cioffi ha fatto bene nel nuovo ruolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "La vittoria di domenica è stata un toccasana, ci ha dato autostima ed entusiasmo. Adesso dobbiamo proseguire, dare continuità ai risultati positivi in modo di arrivare a una situazione migliore in classifica". Così attacca la consueta conferenza pre-partita Marco Noviello, il secondo di mister Gianluca Colavitto, rientrato solo ieri sera da Londra dove si trovava per il corso da allenatore Uefa Pro. Diverse le indicazioni positive tratte dallo staff tecnico dorico in occasione del successo sull’Olbia: "La squadra la prestazione l’ha sempre fatta, magari siamo venuti meno in qualche circostanza per concentrazione, abbiamo preso qualche gol che si doveva evitare, per mancanza di attenzione. Con l’Olbia una buona prova da parte di tutti". Anche da parte diin unnon propriamente il suo, ma in cui ha saputo mettersi in mostra come spiega ...