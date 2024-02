La finestra nascosta sull’Aventino | se ti affacci vedrai un albero miracoloso che continua a dare frutti dopo secoli

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Avete mai sentito parlare della? Si tratta di uno dei luoghi più affascinanti di Roma dove poter ammirare qualcosa di unico. Il quartiere fa, senza dubbio, la differenza, essendo uno dei sette colli su cui venne fondata la città eterna. Roma, la: cosa sapere L’Aventino è uno dei sette colli di Roma dove vi si trova la basilica di Santa Sabina, una delle più belle e antiche della città eterna. Per accedervi, bisognerà passare dall’entrata laterale, proseguendo poi per il corridoio fino a raggiungere una finestrella ovale. LEGGI ANCHE:–Roma, Giardino degli Aranci: la storia misteriosa conosciuta solo da pochi romani. Ecco cosa si nasconde dietro quell’Dal foro nel muro sarà possibile vedere l’arancio del convento ...

L'albero miracoloso: continua a dare frutti dopo secoli La finestra sull'Aventino è un posto suggestivo dove una volta affacciato resti senza parole: ecco cosa si nasconde dall'altra parte ...

Cristian Sodano ha inseguito Desyrée con la pistola in mano, lei si è nascosta dietro la legnaia poi è fuggita tra i campi Cristian Sodano ha confessato nella notte il duplice omicidio avvenuto a Cisterna di Latina, dove ieri pomeriggio ha ucciso Renée Amato, 19 anni, e Nicoletta Zomparelli, di 49 ...

La lite, gli spari, la fuga di Desyrée Amato: poi Sodano rientra per finire madre e sorella della sua ex La ricostruzione del duplice omicidio di martedì sera nella villetta di via Monti Lepini, a Cisterna di Latina. «Ha ucciso Nicoletta Zomparelli e Renée Amato. Poi si è messo alla finestra in attesa de ...