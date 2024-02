La difesa fa acqua Si salvano solo Sbaffo e Carpani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) MELI 5,5: qualche incertezza, soprattutto nelle uscite, ma non è certo lui il principale responsabile di questa disfatta. RIZZO 5: la grinta non gli fa difetto e nemmeno qualche rudezza. Non sarebbe nemmeno stato il peggiore di un reparto inguardabile ma effettua un passaggio in orizzontale che grida vendetta. SHIBA 4,5: serataccia in tutta i sensi. Svagato, distratto, poco reattivo: tutto il contrario di quello che deve essere un difensore ed inoltre, sulle palle alte, è stato completamente inesistente. ALLIEVI 5: era uno degli ex di turno ed ha cercato di limitare un bomber di razza come Morra. Nella prima frazione, in parte, c’è riuscito, nella ripresa è affondato insieme con tutti i compagni. RAIMO 4,5: dalle sue parti i pericoli maggiori con le folate di Tofanari e compagni. Si appisola totalmente sul terzo gol lasciando liberi di scorrazzare tre attaccanti del Rimini. LIPARI ...