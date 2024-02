(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il palcoscenico del Teatro Petrarca ha ospitato il debutto assoluto del CAB – Collettivo Arezzo Ballet La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Progetti per la, è andata in scena al Teatro Petrarca e ha visto alternarsi sul palco centinaia di allievi e allieve di ventidue scuole di tutta la penisola che hanno messo in scena le loro coreografie davanti a una giuria con maestri e coreografi di spessore internazionale. Le migliori esibizioni individuali e collettive sono state premiate con borse di studio volte a sostenere la formazione e la crescita artistica attraverso l’accesso a accademie, campus, centri di formazioni o festival, con numerosi riconoscimenti che sono stati conferiti proprio a realtà espressioneprovincia di Arezzo.Alfaballet, Carolina Basagni Centro, Dance Lab Project, ...

La danza aretina premiata al decimo concorso “Piero della Francesca” La danza aretina premiata al decimo concorso “Piero della Francesca”. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Progetti per la Danza, è andata in scena al Teatro Petrarca e ha visto ...

10° concorso di danza internazionale al Petrarca di Arezzo: pluripremiata la Freestyle di Bibbiena Un altro grande successo per le allieve e gli allievi della Freestyle Dance School di Bibbiena Arezzo - Si è svolto al Teatro Petrarca, domenica 11 febbraio, il 10° Concorso di danza internazionale ap ...

Un progetto per sostenere i pazienti Il progetto "Mind in the Gap-Adolescenza e resilienza" promosso dalla Salute Mentale Adulti della Valdichiana Aretina aiuta i giovani a gestire le emozioni attraverso attività come alfabetizzazione em ...