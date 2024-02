La Corea del Nord lancia più missili da crociera

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) in mare. Si tratta del quinto test di tali armi da gennaio. I nuovi lanci sono arrivati mentre cresce la tensione nella regionena. Ladelpiùda cruise I capi di stato maggiore congiunti sudni hanno affermato ladel

Sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali femminili a squadre di Tennistavolo a Busan 2024 , in Corea del Sud. Il Busan Exibition and Convention ... (sportface)

La Corea del Sud trionfa nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Tbilisi. Gli asiatici si sono imposti in una ... (oasport)

pizzaiolo atteso sotto casa e ucciso come un boss nel quartiere dello spaccio. È un vero e proprio giallo l?omicidio di Davide Fiorucci, 29 anni da ... (ilmattino)

La Corea del Nord ha lancia to mercoledì diversi missili da crociera al largo della sua costa orientale . Lo denunciano le forze armate di Seoul. Si ... (quotidiano)

Stellar Blade per PS5 troppo spinto, in Corea sarà vietato ai minori La decisione sul rating VM18 si basa su presenza di nudità e violenza eccessiva nel gioco, con particolare riferimento a scene crude, oltre a una rappresentazione “esplicita” del personaggio femminile ...

Imprese: Mimit sceglie Nexi per celebrare 140° Anniversario Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Nexi è stata scelta dal Mimit per celebrare, in occasione del 140° Anniversario dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, i brand ...

Seul: la Corea del Nord lancia missili a largo della costa orientale Le autorità nordcoreane hanno annunciato lo sviluppo di un nuovo tipo di razzo guidato da 240 millimetri per lanciarazzi multipli. Pyongyang ritiene che questo nuovo sistema di lancio di razzi… Leggi ...