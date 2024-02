La confessione di Cristian Sodano | «Ho litigato con Desirée e ho iniziato a sparare Ho ucciso sua sorella per non farla soffrire»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) «Lei era ormai fuggita, allora sono tornato in casa e ho esploso ancora due colpi a Renèe. Non era ancora morta e non volevo». A parlare è, il maresciallo 27enne della Guardia di Finanza che lunedì 12 febbraio haladell’ex fidanzata Renée Amato (19 anni) e sua madre Nicoletta Zomparelli (49) a Cisterna di Latina. Desyrée Amato, 22 anni ed ex compagna dell’omicida, è riuscita invece a salvarsi nascondendosi in bagno e poi fuggendo dalla finestra.è stato fermato con l’accusa di duplice omicidio e oggi ha parlato con i poliziotti in un lungo interrogatorio. «Hoe poi ho sparato», ha raccontato il 27enne agli agenti. Dopo il duplice omicidio,ha telefonato allo zio, ...