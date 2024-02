Ok dalla commissione bilancio alla Manovra 2024 del governo Meloni, la prima in assoluto. Un sì arrivato all'alba dopo una maratona notturna al ... (ilgiornaleditalia)

La commissione Difesa della Camera fa tappa a Taranto

Il programma Leopard 2 in Parlamento, balla una maxi commessa per l’ex Oto Melara Il programma "main battle tank" per l'Esercito Italiano, dal valore di 8 miliardi di euro, al vaglio delle commissioni difesa e bilancio di Camera e Senato.

Fine vita, legge in stand-by. Ma Bonaccini tira dritto Il governatore Bonaccini mette fine al dibattito sul "Fine Vita" in Emilia-Romagna, rinviano la legge sul suicidio assistito in commissione. L'attivista Cappato chiede un impegno politico per non affo ...