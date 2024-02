La classifica musicale si fa in due E non è più quella di prima

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Da un lato si conteggiano vinili, cd e musicassette, dall’altro i brani in streaming. Una volta, però, avevano un valore solo i clic derivanti da abbonamenti pay. Ora valgono anche gli ascolti da piattaforme free (dove tra un brano e l’altro c’è la pubblicità). Una rivoluzione epocale. Non c’è nulla di uguale anelle classifiche musicali. A cominciare da una novità epocale: andare al primo posto non conta quasi nulla, anzi per un big o una nuova star che impazza sui social quel numero uno accanto al titolo del suo album o del suo singolo è un fatto quasi scontato nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione. Oggi, la parola magica è «certificazione». «Ovvero quanti dischi d’oro o di platino si è aggiudicato quel brano o quel disco nella sua interezza» spiega a Panorama Enzo Mazza, ceo della Federazione dell’industriaitaliana ...