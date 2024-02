La Catillo si prepara ad affrontare l’ultima della prima fase

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la sconfitta maturata nella sfida contro Trani, laCestistica Benevento affronterà le quattro sfidesecondada sesta classificata., però, c’è un ultimo impegno da, ossia la Magnolia Campobasso, attualmente terza in classifica, reduce da ben tre vittorie consecutive, di cuiper 43-63 sul campo di Fasano. Laha già affrontato ben due volte le molisane; ad inizio stagione, nella sfida di Coppa Campania, vinta sulla sirena da Campobasso, e nelgiornata di andata, in cui a prevalere è stata la Magnolia con i 28 punti di Moscarella, la quale sta viaggiando a più di 16 punti di media in questa stagione. Le cinghialesse, dunque, vorranno vendicare le due sconfitte ...