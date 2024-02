La Carrarese non si ferma più e fa fuori anche il Gubbio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Carrara, 14 febbraio 2024 – Quarta vittoria di fila per unache riesce a battereunimbattuto da ben 8 turni. Gara molto combattuta tra due squadre che nel primo tempo si equivalgono. Ilè il primo ad andare al tiro al 24’ con Bumbu che impegna Bleve daarea poi è laad andare più volte vicina al gol nel finale. Al 39’ Zanon ruba palla e serve Panico il cui esterno è parato a terra da Greco., le foto della partita Passa un minuto e sulla pressione azzurra Panico si libera in area ma viene anticipato in uscita disperata da Greco. Greco che rischia grosso subito dopo su Della Latta che gli intercetta il rinvio centrandolo. Il match si sblocca nella ripresa su una papera di Greco a cui ...