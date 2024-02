La capolista La Civitanovese torna ad allenarsi Assente il giovane Mangiacapre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Cesarionon era presente all’allenamento di ieri pomeriggio, che si è svolto all’antistadio Ciccarelli. L’assenza dell’attaccante esterno in forza allasegue la mancata convocazione al match di domenica scorsa vinto dai rossoblù di Alfonsi ai danni dell’Urbania (1-4, ndr) e alla cui base ci sarebbero motivi legati a differenze di vedute con la società. Tuttavia non è escluso che la situazione possa rientrare con il classe 2006, che sabato scorso ha preso parte ad una gara della Juniores. Leggermente affaticato, in seguito alla trasferta di Urbania, è anche il centrocampista Alex Strupsceki, tuttavia sono esclusi problemi in vista dei prossimi impegni. In ripresa, invece, il vicecapitano Ivan Visciano: il mediano sta superando lo stiramento muscolare rimediato nel derby e ieri ha svolto il primo allenamento differenziato, ma ...