La Camera USA vota per mettere sotto impeachment Mayorkas

Di tanto in tanto gli aggiornamenti possono portare anche dei problemi e un esempio è rappresentato da quanto è avvenuto con OnePlus 11 L'articolo ... (tuttoandroid)

Attacco di Mosca contro centrale elettrica di Dnipro: danni e blackout Mentre proseguono gli attacchi militari della Russia in Ucraina , Mosca si ... (sbircialanotizia)

Dopo un lunghissimo braccio di ferro tra Democratici e Repubblicani , il Senato Usa ha dato il via libera al disegno di legge che prevede un ... (ilgiornaleditalia)

La Camera americana mette in stato di accusa il ministro degli Interni Alejandro Mayorkas, approva ndone l'impeachment con 214 voti a favore e 213 ... (quotidiano)

Camera USA, impeachment per Mayorkas Martedì sera i repubblicani alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sono riusciti a mettere sotto accusa Alejandro Mayorkas, il segretario alla Sicurezza interna (l’equivalente del ministro… ...

Guerra Russia-Ucraina, raid russo a Selydove. Gli Usa sbloccano gli aiuti per Kiev «La storia ci sta guardando, un fallimento in questo momento critico non sarà mai dimenticato»: dal pulpito della Casa Bianca Joe Biden sprona la Camera a fare il suo dovere dopo che il Senato ha appr ...

I fatti del 14 Febbraio: mozione per il cessate il fuoco, Crosetto ricoverato, scontri E' il 14 Febbraio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.