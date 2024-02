La buona volontà non basta Le imprese | tassi capestro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il settore manifatturiero e quello delle costruzioni sono in sofferenza in Lomellina, Vigevano, Mortara ma soprattutto Robbio anche se, complessivamente, il saldo tra iscrizioni e cessazioni è a +0,25% nel secondo trimestre dello scorso anno, in linea con quello dell’intera provincia di Pavia (+0,27%). Sono i dati illustrati dal presidente di ConfartigianatoLomellina, Luigi Grechi. "Sono notizie in chiaroscuro – è il suo commento – che lasciano comunque intravedere una voglia di imprenditorialità che resiste in un anno decisamente non facile, nel quale idi interesse sono andati alle stelle, si è registrato il caro-commodities e mercati sono stati stravolti da due importanti conflitti". Le "locomotive" della Lomellina restano Vigevano (5.842contro le 6.098 del 2002) e Mortara (1.239 contro 1.285), va ...