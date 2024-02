Klebsiella | è allarme per il superbatterio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) lancia l'per la diffusione in Ue del temibile batterio. Ne abbiamo già parlato: si tratta di un agente patogeno annoverato tra i così detti "superbatteri", responsabile di vari tipi di infezioni, sia...

