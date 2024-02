Kiev accusa Musk | “I soldati russi utilizzano Starlink per comunicare”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’intelligence militare ucraina afferma che laa sta acquistando la tecnologiain quelli che definisce “paesi arabi”. Lo ha dichiarato sull’app di messaggistica Telegram. Non è stato specificato quali paesi siano coinvolti. La settimana scorsa, l’Ucraina ha dichiarato di avere prove che le forze russe stanno utilizzando la tecnologiadi Elonsul campo di battaglia. La difesa ucraina ha poi rilasciato una clip audio dove si afferma che ihanno utilizzato i sistemiper. L’intelligence ucraina afferma che laa sta acquistando terminaliin quelli che definisce “paesi arabi” All’inizio del conflitto in Ucraina SpaceX diaveva ...

Sono 25 le persone morte e 20 quelle ferite in un bombardamento contro un mercato nella città di Donetsk , nell'est dell'Ucraina, ma sotto il ... (today)

Secondo il governatore regionale filo-russo, gli ucraini hanno sparato colpi di artiglieria in una zona molto frequentata della città. Le autorità ... (ilgiornale)

Guerra ucraina, droni Magura e attacchi a sorpresa: ecco come Kiev sta mettendo in ginocchio la Russia (ma solo nel Mar Nero) Magura. È il nome della tipologia di droni che stanno mettendo in difficoltà la potente flotta militare russa costretta, nel Mar Nero, ad allontanarsi dalla Crimea e a spostarsi ...

Ucraina, Syrskyi: "Situazione difficile, facciamo di tutto per impedire avanzata Russia" La situazione è "difficile", ma nonostante ciò "le forze di difesa ucraine infliggono perdite significative al nemico". Lo ha dichiarato il nuovo comandante in capo dell'esercito ucraino, Oleksandr ...

Mosca annuncia uno scambio di 100 prigionieri con Kiev