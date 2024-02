Kate Winslet sul successo dopo Titanic | “Fu orribile”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Per molte persone la fama è un sogno irraggiungibile che, però, può avere anche degli effetti collaterali poco gradevoli;, ad esempio, ha iniziato a parlare proprio di questo aspetto più nascosto. Al centro delle sue riflessioni, in modo particolare, c’è il grandedi cui è stata investitacon Leonardo DiCaprio. In sostanza, la popolarità conquistata, a poco più di vent’anni, l’ha trovata completamente impreparata. “Mi sentivo come se dovessi apparire in un certo modo, o essere una certa cosa, e poiché l’intrusione dei media era così significativa in quel momento, la mia vita era piuttosto spiacevole. I giornalisti dicevano sempre: ‘, avresti potuto fare qualsiasi cosa eppure hai scelto di fare queste cose più piccole”. E ...