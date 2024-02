Kanye West contro i fan | “Andate a farvi fo**ere” | cos’è successo video

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un altro sfogo dii fan, un altro muro che separa il rapper e imprenditore statunitense dal suo pubblico. Da troppo tempo Ye – questo il suo nuovo nome – attira su di sé tante polemiche ora per i pensieri espressi sulla comunità ebraica e sul popolo afroamericano, ora per gli atteggiamenti assunti insieme alla nuova compagna Bianca Censori. Lo sfogo dii fan Qual è il nuovo episodio del dissing continuo tra Ye e i suoi fan? Questi ultimi gli contestano i post ossessivi in cui il rapper mostra la moglie, molto spesso in abiti succinti, o senza che questi contenuti comunichino qualcosa di concreto. A proposito di questo si è pronunciato anche John Dolmayan, batterista dei System Of A Down, che ha invitato il rapper di Donda a riprendersi un ...