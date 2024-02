Kansas City | spari tra la folla alla parata per la festa del superbowl | video

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Attimi di terrore si sono vissuti adurante ladi festeggiamento per la vittoria neldella locale squadra di football americano. Alcune persone hanno cominciato a sparare tra laferendo almeno 8 persone. Non ci sarebbero morti. La Polizia è intervenuta fermando alcune persone. Tra questi anche uno degli autori della sparatoria bloccato da dei coraggiosi presenti che lo hano fermato e bloccato a terra mentre cercava la fuga

