Kansas City | spari alla parata del Super Bowl | feriti

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pubblicato il 14 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Tra le 8 e le 10 persone sono rimaste ferite a, colpite daglinei pressi dellaper celebrare la vittoria dei Chiefs aldi domenica. Lo ha reso noto il capo del dipartimento dei vigili del fuoco, Michael Hopkins. La polizia ha reso noto di aver fermato "due persone armate". Alle celebrazioni sono attese circa un milione di persone. "Al termine dellaci sono stati colpi d'arma da fuoco sparati a ovest della Union Station, nei pressi del garage, e diverse persone sono state colpite", ha detto un portavoce del dipartimento di Polizia di, Jake Becchina, che ha invitato la gente della zona "a lasciare l'area rapidamente e in sicurezza e a evitare di andare nel parcheggio per facilitare le cure ai". —internazionale/ [email protected] (Web Info)

