Juventus U23-Sestri Levante oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodiU23-, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di. La compagine bianconera, dopo un avvio da incubo, ha rialzato la testa in questoe ora vuole provare a conquistare l’accesso ai playoff. La formazione ospite, dal suo canto, vuole tenersi distante dalla zona playout e spera di chiudere un colpo in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 14 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 259. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

La diretta LIVE di Torres-Juventus U23, match valido per il girone B di Serie C 2023 / 2024 . Nella venticinquesima giornata da una parte i sardi che ... (sportface)

La diretta LIVE di Torres-Juventus U23, match valido per il girone B di Serie C 2023 / 2024 . Nella venticinquesima giornata da una parte i sardi che ... (sportface)

La diretta LIVE di Torres-Juventus U23, match valido per il girone B di Serie C 2023 / 2024 . Nella venticinquesima giornata da una parte i sardi che ... (sportface)

Il sabato della venticinquesima giornata della Serie C 2023 / 2024 si è aperto con la pesante vittoria della Juventus U23, capace di imporsi per 3-1 ... (sportface)

Il video con Highlights e gol di Torres-Juventus U23 1-3, match valido per la venticinquesima giornata del girone B della Serie C 2023 / 2024 . ... (sportface)

JUVENTUS - Alex Sandro risponde alle critiche: "Rialzati, cammina e guarda avanti" La distrazione sulla rete di Lautaro Giannetti, che ha causato la sconfitta della Juventus in casa contro l'Udinese, ha rimesso nuovamente in discussione la presenza in campo di Alex Sandro a scapito ...

BRAMBILLA: "La squadra è più matura. Siamo consapevoli che contro il Sestri Levante non sarà facile" La Juventus Next Gen, dopo la vittoria in trasferta contro la Torres, si prepara a sfidare in casa il Sestri Levante nel turno infrasettimanale del campionato alle ore 18.30. Ecco le ...

Giannichedda: “Per il quarto posto lotta equilibrata. Atalanta in gran forma” L’ex centrocampista, tra le altre, di Lazio e Juventus Giuliano Giannichedda, oggi tecnico delle nazionali Under 18 e 19 dilettanti, ha parlato della lotta al quarto posto all’edizione romana del Corr ...