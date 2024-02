Juventus | scende la quota dell’addio di Allegri | i sostituti tra Conte e pazze idee

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Laè in crisi e continuano a circolare voci sul futuro di Massimiliano. I bianconeri sono reduci dalla clamorosa sconfitta casalinga contro l’Udinese e l’obiettivo scudetto rischia di sfumare definitivamente. La squadra è in campo per preparare la trasferta contro il Verona con il chiaro obiettivo di tornare al successo. La posizione dell’allenatore Massimilianoè sempre più in bilico: l’esonero entra fine campionato si gioca 12 su Better e Goldbet, ma in vista del prossimo anno. Secondo i bookie prende sempre più piede il ritorno di Antonio, ex calciatore e allenatore dei bianconeri. Laa 3 è molto interessante. Foto di Martin Meissner / Ansa, gli altri nomi per la panchina Subito dietro Thiago Motta, protagonista di una stagione ...