Juventus | la crisi mette in discussione Allegri | per i bookie prende quota il ritorno di Conte

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un punto in tre partite, la sconfitta nello scontro diretto contro l’Inter e soprattutto quella inaspettata lunedì sera in casa...

Crisi Juventus : perde in casa con l’Udinese , un punto in tre partite . La sconfitta contro l’Inter ha lasciato il segno, come uno di quei pugni da ... (ilnapolista)

Brutto risveglio in casa Juventus . E’ sicuramente il periodo più brutto della stagione per i bianconeri e la sconfitta casalinga contro l’Udinese ... (calcioweb.eu)

Sampdoria-Brescia, Pirlo nelle mani della sorte per i prossimi rientri La situazione in casa blucerchiata è critica in quanto alcuni infortunati sono lontani dal rientro in campo Il messaggio è trasparente: con il Brescia servono punti. La Sampdoria di Pirlo sta vivendo ...

TELEGRAPH - Conte: "Ora mi sento pronto, ho tanta energia, la difesa alta è una possibilità" Antonio Conte, ex allenatore, tra le altre, di Inter e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni al tabloid inglese The Telegraph: "Essere solo una squadra divertente non basta se vuoi vincere. Lo ...

Lo vuoi capire che non sei insostituibile | Juve, sottosopra lo spogliatoio: accetta le condizioni o va fuori squadra Nervosismo in casa Juventus: o il titolare accetta le nuove condizioni della società, oppure andrà via a Giugno. C’è molto nervosismo in casa della Juventus, e d’altronde in poche settimane, i biancon ...