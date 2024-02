(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Giovannidice la sua sul futuro di Massimilianoalla. L'ex allenatore del tecnico bianconero ha dichiarato in un'intervista...

Fino a un paio di settimane fa, Max Allegri sembrava quasi non sbaglia re un colpo. La Juve teneva testa all'Inter con una rosa futuristica... (calciomercato)

Dalla suggestione di schierarlo titolare a non farlo neanche entrare. Juve-Udinese non ha visto tra i suoi protagonisti Carlos Alcaraz . I ... (calciomercato)

Punto interrogativo sul Nuovo allenatore della Juventus in caso di addio ad Allegri a fine stagione. Giuntoli valuterà il da farsi nel corso dei ... (serieanews)

La sconfitta della Juventus contro l’Udinese ha riacceso sui social l’hashtag #AllegriOut , riportandolo in tendenza e riaprendo le accuse al tecnico ... (sportnews.eu)

Juventus, Allegri verso l'addio. Giuntoli ha individuato il possibile sostituto La permanenza di Massimiliano Allegri a Torino, nonostante il contratto fino al 2025, non è così scontata. La Juventus, in questa stagione, non ha mai convinto pienamente sul piano del gioco. I ...

Thiago Motta-Juve, Giuntoli osserva e se Allegri non rinnovasse… Thiago Motta è finito da tempo nel mirino della Juve, ma il suo arrivo a Torino ci sarà soltanto in caso di mancato rinnovo con Allegri Thiago Motta è finito da tempo nel mirino della Juve, ma il suo ...

'Juventus, Allegri vuole restare': parola di Galeone, che consiglia Madueke a Giuntoli Giovanni Galeone dice la sua sul futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus. L`ex allenatore del tecnico bianconero ha dichiarato in un`intervista alla Gazzetta.