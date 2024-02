Juventus | Allegri | “Scudetto? Sono i media a tenere vivo il discorso”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Massimiliano, ex tecnico del Milan ora alla, si è concesso ai microfoni di Dazn dopo la sfida con l'Udinese

Roma, 14 feb. – (Adnkronos) – Un punto in tre partite, la sconfitta nello scontro diretto contro l?Inter e soprattutto quella inaspettata lunedì ... (calcioweb.eu)

La Juventus è in crisi e continuano a circolare voci sul futuro di Massimiliano Allegri . I bianconeri sono reduci dalla clamorosa sconfitta ... (calcioweb.eu)

La Juve sta vivendo un brusco risveglio dal sogno scudetto. Gli stop consecutivi con Empoli, Inter e Udinese hanno rimescolato le carte in cima... (calciomercato)

Massimiliano Allegri , in scadenza di contratto con la Juventus il 30 giugno 2025, non è così sicuro di proseguire la sua avventura a Torino (pianetamilan)

Un punto in tre partite, la sconfitta nello scontro diretto contro l’Inter e soprattutto quella inaspettata lunedì sera in casa... (calciomercato)

Un altro passo falso in casa Juventus e l’obiettivo scudetto rischia di allontanarsi definitivamente. Brutta prestazione della squadra di ... (calcioweb.eu)

Il San Valentino Juve: riecco De Sciglio, Allegri studia Alcaraz L’allenamento della squadra bianconera in vista della trasferta di Verona: bisogna riscattare le ultime brutte prestazioni. Vlahovic di nuovo in gruppo ...

Pedullà: "Se la Juventus lo prendesse, farebbe un affare clamoroso" Non sappiamo cosa deciderà la Juve su Allegri e come si comporterà di conseguenza il diretto interessato. Ma sappiamo che se la Juve prendesse Thiago Motta per ripartire con una nuova idea, pulizia di ...

LIVE TJ - JUVENTUS NG-SESTRI LEVANTE 1-0 - Brambilla si gioca le ultime due carte: dentro Palumbo e Turicchia 19.16 - FINE PRIMO TEMPO: Juventus NG avanti per 1-0 sul Sestri Levante grazie al secondo gol in campionato di Rouhi, bravissimo a spingere in rete di testa il perfetto cross di Comenencia. JUVENTUS ...