Juve #AllegriOut | l’hashtag spunta a Times Square a New York – VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)anche nel pieno centro di New: le immagini diventate virali Dopo la sconfitta contro l’Udinese è tornato in auge tra i tifosi della. In molti i bianconeri critici nei confronti del tecnico, che lunedì ha raggiunto le 405 panchine, al pari di Lippi, e qualcuno di loro ha fatto un passo in più, facendo comparirenel centro di New, antus fans paid for anad in, New@dybalix pic.twitter.com/Cccrj3nQ9m— Italian Football TV ...