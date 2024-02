Julia Roberts bullizzata dal regista di Fiori d’acciaio | il racconto di Sally Field

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Agli inizi della carriera,ha dovuto affrontare una prova molto difficile durante le riprese di, film del 1989 diretto da Herbert Ross, in cui si trovava al fianco di due colleghe già affermate come Shirley MacLaine e. Proprio, in una recente intervista, ha ricordato il clima tossico presente sul set; la giovane, in particolare, era continuamente oggetto di prevaricazioni verbali da parte dell’allora già anziano, un atteggiamento apertamente stigmatizzato dalle colleghe, rivelatisi in quel frangente molto supportive. L’attrice di Mrs. Doubtfire rievoca così quegli amari momenti, all’interno di un editoriale di Vulture dedicato al film: “A me aveva dato libertà totale, ma a ...