Judo | Andrea Martino sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping

Cus Macerata in festa per l'affiliazione della sezione judo alla FIJLKAM Un pomeriggio di arti marziali, sport ma non solo, c’è stato spazio anche per musica e cultura. E un ospite speciale, perché è venuto nella palestra di via Valerio Riccardo Verdecchia, medaglia d’arge ...

Judo, Polisportiva Senigallia seconda al 3° Memorial Sesio Famà Coppa Umbra Nella giornata di sabato 10 febbraio si è svolto il 3° memorial Sesio Famà Coppa Umbra presso il Palazzetto dello Sport di Spello (PG). La gara ha visto protagonisti 25 dei nostri atleti della categor ...

Judo, 11 italiani iscritti al Grand Slam di Baku: Giuffrida per il riscatto dopo Parigi Da venerdì 16 a domenica 18 febbraio il World Tour 2024 di judo farà tappa a Baku per il secondo Grand Slam della stagione, dopo la grande classica di Parigi-Bercy. In palio tanti punti pesanti (1000 ...