Jesi | al teatro Pergolesi c' è Ambra Angiolini in Olivia Denaro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)(Ancona), 14 febbraio 2024 – In scena domenica (ore 17) al, diretta da Giorgio Gallione, in Oliva, opera nata dalla scrittura limpida, poetica, teatralissima e immaginifica di Viola Ardone, una intensa storia al femminile di crescita ed emancipazione che scandaglia le contraddizioni dell’amore tra padri e figlie, tra madri e figlie. C’è una storia vera e c’è un romanzo. La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni ‘60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore”. Il romanzo prende spunto da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce, reinventando il reale nell’ordine magico del racconto. Ma Oliva, proprio come Franca Viola, decide di essere protagonista delle ...