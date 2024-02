Jannik Sinner torna e vince | “È diverso rispetto a prima | lavoriamo per essere pronti Monfils pericoloso”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)ha esordito con una bella vittoria al torneo ATP 500 di Rotterdam. Il tennista italiano ha sconfitto l’olandese Botic van de Zandschulp con il punteggio di 6-3, 6-3 e si è così qualificato agli ottavi di finale, dove incrocerà il francese Gael. Ottimo debutto per l’altoatesino, che ha fatto il proprio ritorno in campo dopo il trionfo agli Australian Open.ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “per questi momenti e per rire davanti al pubblico. Abbiamo lavorato tanto a Monaco e poi sono arrivato presto qui per provare il campo. Sono soddisfatto della vittoria, van de Zandschulp è un grandissimo giocatore. Lapartita è sempre un po’ diversa“. Il tennista italiano si è ...