Jaden Philogene ha segnato un gol ridicolo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’azione comincia con una traversa incredibile colpita da Ryan Giles, terzino sinistro offensivo dell’Hull City, arrivato in prestito a fine gennaio. Cross del terzino dal lato opposto del campo, colpo di testa di un difensore che prolunga la traiettoria facendo arrivare la palla sui piedi di Giles: controllo di piatto e poi uno, due rimbalzi, prima di calciare di collo esterno sulla parte inferiore della traversa, col portiere che piegato all’indietro come quello del Subbuteo non aveva fatto neanche in tempo a estendere le braccia. Sarebbe stato, già così, un bellissimo gol. La palla schiacciata dalla traversa a terra arriva sul petto di un giocatore del Rotherham United e l’azione sembra finita: Giles si mette le mani nei capelli e comincia a correre all’indietro verso la propria metà campo. L’Hull City stava perdendo 1-0 in casa dell’ultima in classifica. Il Rothertham si può ...