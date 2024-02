‘Iwájú | City of Tomorrow’ in uscita su Disney+ con la colonna sonora di Ré Olunuga

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Si intitola Iwájú:of Tomorrow la nuova serie originale Walt Disney Animation Studios e Kugali, Pan-African Comic Book Entertainment Company in arrivo su. Il titolo – di cui sono già disponibili trailer e key art – sarà sulla piattaforma dal prossimo 3 aprile. Al centro della trama la storia di Tola (con la voce di Simisola Gbadamosi, nella versione originale), una giovane ragazza che vive in una futuristica Lagos, in Nigeria. Al suo fianco c’è il suo migliore amico, Kole (voce di Siji Soetan nella versione originale), esperto di tecnologia autodidatta, che con la protagonista scoprirà i segreti e i pericoli nascosti nei loro mondi. A firmare la regia del progetto è Olufikayo Ziki Adeola supportato dal production designer Hamid Ibrahim e dal consulente culturale Toluwalakin Olowofoyeku. il risultato è un viaggio ricco di elementi visivi ...