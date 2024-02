Italiano-Motta | così uguali e cosi diversi Il nuovo confronto promette spettacolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Alla vigilia del terzo incontro stagionale, Vincenzoè rimasto in silenzio. D’altra parte sul Bologna aveva già avuto modo di esprimersi dopo la scorpacciata di gol contro il Frosinone. "Sarà una partita difficile: le due gare giocate fin qui con loro sono state bellissime, si affronteranno ancora una volta due squadre che vogliono vincere. La prepareremo sicuramente con entusiasmo". Anche perché Bologna e Fiorentina si conoscono fin troppo bene. Fin qui ha sempre trionfato la squadra viola (2-1 in campionato e passaggio del turno ai rigori in Coppa Italia), ma sono sempre stati match aperti a qualsiasi risultato. Oggi il Bologna sembra farsi preferire dall’opinione pubblica. Il periodo difficile lo ha attraversato prima della Fiorentina e di conseguenza ne è uscito già da qualche settimana. I viola stanno provando a tirare fuori adesso la testa dal ...