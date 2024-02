Italia-Canada pallanuoto femminile | quando si gioca lo spareggio per le Olimpiadi | orario | tv | streaming

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ultima chiamata. La Nazionalena dinei Mondiali 2024 a Doha (Qatar). Le azzurre sono state sconfitte 10-5 dalle campionesse del mondo 2023 dell’Olanda nella seconda semifinale che metteva in palio l’accesso all’atto conclusivo per il quinto posto, ma soprattutto avrebbe regalato alle ragazze di Carlo Silipo la qualificazione alledi Parigi 2024. Vista l’affermazione dell’Australia contro ilnella prima semifinale, alle nostre portacolori sarebbe “bastato” vincere per staccare il biglietto per la città degli Innamorati. Non è stato così e quindi ci si giocherà il tutto per tutto in un vero e proprioper la qualificazione a Cinque Cerchi venerdì 16 febbraio alle ore 08.00 contro le canadesi. Chi vincerà giungerà al settimo posto in ...

13.30 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 13.27 L'Italia fallisce il match point ...

A CHE ORA LO spareggio ITALIA- Canada PER LE OLIMPIADI 13.30 Grazie per averci seguito e appuntamento al ...

