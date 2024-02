Italia-Canada in tv | data | canale | orario e diretta streaming finale settimo posto pallanuoto femminile Mondiali Doha 2024

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’affronterà ilnellaper ildel torneo diaidi nuoto di. Match da dentro o fuori per il Setterosa, che non può sbagliare alla sesta occasione per conquistare il pass olimpico. La formazione di Carlo Silipo è reduce da una brutta sconfitta contro l’Olanda, ma ha già battuto ilnella fase a gironi e ha tutte le carte in regola per rifarlo. L’appuntamento è alle ore 08.00ne di venerdì 16 febbraio all’Aspire Dome di, in Qatar. Di seguito, le informazioni per seguire inlaper ildel ...

Si apre la seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2024 di Pallanuoto femminile : a Doha, in Qatar, non ci sono sorprese nelle sfide ... (oasport)

13.30 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 13.27 L'Italia fallisce il match point ... (oasport)

Altro match point olimpico sprecato per il Setterosa . Ci sarà un vero e proprio spareggio , nella finale per il settimo ed ottavo posto dei Mondiali ... (oasport)

A CHE ORA LO spareggio ITALIA- Canada PER LE OLIMPIADI 13.30 Grazie per averci seguito e appuntamento al ...

Pallanuoto femminile, l’Olanda umilia l’Italia: al Setterosa resta lo spareggio col Canada per andare alle Olimpiadi Altro match point olimpico sprecato per il Setterosa. Ci sarà un vero e proprio spareggio, nella finale per il settimo ed ottavo posto dei Mondiali di Doha, tra Italia e Canada per il pass a Cinque Ce ...

Pallanuoto femminile, grazie Australia! L’Italia avrà ancora due occasioni per andare alle Olimpiadi La Nazionale italiana di pallanuoto femminile giocherà per la quinta volta un match che, in caso di vittoria, le consentirebbe di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024: dopo aver perso la semifin ...

Mondiali. Olanda-Italia 10-5, col Canda per il pass olimpico Azzurre che cedeono la semifinale per il quinto posto ancora contro le campionesse in carica e d'Europa dell'Olanda, che lo scorso anno fu la semifinale del mondiale di Fukuoka vinta sempre dalle oran ...