Italgas | realizzati in Grecia 800 Km di rete in 18 mesi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)ha realizzato 800 chilometri di reti con 25 nuovi territori serviti inin 15, dall'acquisizione di Depa Infrastructure avvenuta l'1 settembre del 2022. Lo ha annuncia l'amministratore delegato Paolo Gallo, giunto ad Atene per inaugurare la nuova sede del gruppo alla presenza dei ministri greci Theodoros Skylakakis (Ambiente ed Energia) e Kostas Skrekas (Sviluppo) e dell'ambasciatore d'Italia Paolo Cuculi. Inprevede di realizzare un piano di interventi da 900 milioni di euro entro il 2029.

