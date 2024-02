Italgas | Gallo | ‘business acqua in Grecia? Focus su Italia’

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Atene, 14 feb. (Adnkronos) – Un interesse dinel business dell’in? “No, assolutamente. Siamo appena entrati nel business dell’in Italia, abbiamo molto da fare. Poi tra qualche anno valuteremo se ci sarà l?opportunità ma posso escludere questo tipo di interesse in questo momento?. Lo ha detto l?amministratore delegato di, Paolo, in occasione di un incontro con la stampa organizzato ad Atene.In, “siamo interessati a rendere l?infrastruttura digitale, sul portarla nelle aree non servite e sul costruire strutture flessibili che possano accogliere gas diversi – ha sottolineato-. Noi puntiamo molto sul biometano e avvieremo tra pochissimo i lavori per la realizzazione di un impianto che produrrà idrogeno verde da un impianto fotovoltaico e lo immetterà in rete. Tutte queste evoluzioni vogliamo portarle ine rendere il Paese un modello come quello italiano?. L'articolo CalcioWeb.

Atene, 14 feb. (Adnkronos) - Un interesse di Italgas nel business dell' acqua in Grecia? "No, assolutamente. Siamo appena entrati nel business ... (liberoquotidiano)

Italgas, realizzati in Grecia 800 Km di rete in 18 mesi Italgas ha realizzato 800 chilometri di reti con 25 nuovi territori serviti in Grecia in 15 mesi, dall'acquisizione di Depa Infrastructure avvenuta l'1 settembre del 2022. Lo ha annuncia l'amministrat ...

Italgas: Gallo, 'in Grecia mi aspetto risultati superiori a 2023' Atene, 14 feb. (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti dell'investimento fatto in Grecia. Faremo ancora meglio nel 2024". Lo ha detto l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, in occasione del ...

Italgas: da acquisizione Depa Infrastructure realizzati 800 km di nuove reti in Grecia Atene, 14 feb. (Adnkronos) - Prosegue a ritmo sostenuto la realizzazione del piano di sviluppo delle attività in Grecia da parte del Gruppo Italgas. A un anno e mezzo dall’acquisizione di Depa Infrast ...