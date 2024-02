Israele se la prende anche col Vaticano | “I morti di Gaza? La responsabilità è solo di Hamas”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pubblicato il 14 Febbraio, 2024 Dopo l’appello alla pace di Ghali al Festival di Sanremo, che ha provocato il comunicato pro-di Roberto Sergio e la reazione furiosa dell’ambasciatore israeliano Alon Bar,ora se lacon la Chiesa per le parole del segretario di StatoPietro Parolin che ha definito una “carneficina” l’operazione israeliana nella Striscia di, non proporzionata al diritto alla difesa. C’è stato altro lavoro dunque per l’ambasciata israeliana che se l’è presa colin un comunicato che recita così: “E’ una dichiarazione deplorevole. Giudicare la legittimità di una guerra senza tenere conto di tutte le circostanze e dati rilevanti porta inevitabilmente a conclusioni errate”. L’ambasciata israeliana ...

