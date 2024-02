Israele | Orsini non si arrende | “Intimidirmi non serve | aumenterò denunce su genocidio a Gaza”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Insistere con la stessa linea delle intimidazioni non fa altro che aumentare le miecontro ilper mano d". Così su X Alessandro, direttore dell'Osservatorio sulla sicurezza internazionale diventato popolare per le sue posizioni di rottura sull'Ucraina, oggi invia il suo "messaggio chiaro e tondo alla lobby italiana-israeliana che minaccia di farmi licenciare, mi diffama e mi insulta per". "Io non ho paura. Non c'è assolutamente niente – scrive– che possa spaventarmi. Infatti non ho mai smesso di dire cheè uno Stato terrorista giacché la letteratura scientifica sul terrorismo classifica la sua azione aesattamente in questo modo. E continuo a dire che l'esercito israeliano è un esercito di criminali di guerra giacché la letteratura scientifica sulla violenza politica lo classifica in questa categoria. Io non capisco come si possa essere così ottusi da non capire che esistono studiosi che sono disposti a fronteggiare qualunque livello di scontro per difendere la propria libertà di esercitare il ragionamento critico in difesa dei diritti umani". Per concludere poi con un messaggio di "solidarietà con" ribadendo che "il governo Netanyahu è un governo di criminali di guerra".