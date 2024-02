Israele non cede ad Hamas “Richieste deliranti” | famiglie degli ostaggi in subbuglio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nuovo stop alla trattativa per il rilascioin mano ade un cessate il fuoco a Gaza:non farà tornare i suoi rappresentanti al Cairo, dove da giorni si sta continuando a negoziare, finchénon cambierà le sue condizioni sulla liberazione. «non ha ricevuto al Cairo nessuna nuova proposta disulla liberazione», fa sapere l'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e «nonrà alledi». Solo «un cambiamento nelle posizioni dipermetterà ai negoziati di avanzare», dice il governo di Tel Aviv. ...

Tel Aviv, 14 feb. (Adnkronos) - Israele non invierà domani una delegazione al Cairo per ulteriori colloqui su un accordo sugli ostaggi con Hamas. Lo ... (liberoquotidiano)

Non si potranno fare progressi nei colloqui al Cairo finché Hamas non cambierà la sua posizione ”delirante”. L’ufficio del primo ministro israeliano ... (ilfattoquotidiano)

Scintille tra l'Ambasciata israeliana presso la Santa Sede e il Vaticano , dopo che la rappresentanza diplomatica ha bollato come "deplorevoli" le ... (fanpage)

Gaza, Israele non va ai negoziati…" Hamas "completi rapidamente l'accordo" sugli ostaggi "per risparmiare al nostro popolo palestinese il flagello di un'altra catastrofe dalle conseguenze minacciose, non meno… Leggi ...