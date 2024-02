Israele | l’ambasciatore palestinese | “Grazie Italia per richiesta di cessate il fuoco”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Abeer Odeh: "Voi Paese importante per la pace, è ora che la politica reclami il suo ruolo di protagonista nella risoluzione dei conflitti" ''Ringrazio il Parlamentono e tutte le forze politiche che ivi rappresentano il popolono, nostro amico, per aver richiesto, insieme a noi, ciò che è più urgente e necessario in questo