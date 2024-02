Israele-Hamas | Tajani | “Sostegno a de-escalation”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "Italia protagonista in tutte le iniziative politiche" volte a mettere fine al conflitto ''L'Italia è protagonista in tutte le iniziative politiche'', volte a mettere fine ai combattimenti tra. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, sostenendo che bisogna "lavorare per una de-'' del conflitto.