Israele-Hamas | “Netanyahu non ha fretta di raggiungere accordo su ostaggi” | ecco perché

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) – Sembra che un nuovosuglinon fosse una priorità per la delegazione israeliana che ha partecipato al Cairo ai negoziati con Egitto, Usa e Qatar. Secondo Haaretz la delegazione guidata dal capo del Mossad, David Barnea, già rientrata in, aveva un margine di manovra limitato dal momento che il primo ministro, Benjamin, non hadiun. Il capo del governo israeliano, sottolinea il giornale nella sua edizione web, non avrebbe dato alla delegazione il potere di condurre un vero e proprio negoziato e continua a insistere sul fatto che le pressioni militari alla fine porteranno a uncon condizioni migliori per, indipendentemente dalle proteste delle famiglie degli. Tel Aviv ha definito inaccettabili finora le richieste avanzate da, rappresentato dal Qatar al tavolo delle trattative, ma che lo stessonon creda molto a unin questa fase lo dimostra anche l'assenza nella delegazione volata ieri al Cairo del generale Nitzan Alon, a capo dell'unità dell'esercito incaricata di raccogliere intelligence sugli. Haaretz ricorda che al centro della conversazione telefonica di domenica tra il presidente Joe Biden eci sono stati proprio gli sforzi degli Stati Uniti per arrivare a un'intesa. Dopo quel colloquio le forze speciali israeliane hanno tratto in salvo due– Louis Norberto Har e Fernando Marman – mentreha adottato pubblicamente una linea molto aggressiva, ribadendo di non voler cedere alle richieste di, checontinuerà a usare la forza per cercare di salvare gli, che continuerà la pressione militare sua Khan Yunis e che l'esercito si prepara ad attaccare Rafah nonostante gli appelli internazionali. Secondo il giornale, il problema della strategia diè la condizione deglistessi: 32 dei 134 rimasti a Gaza sono stati dichiarati morti dalle forze di difesa israeliane. E mentre rimane sotto un'intensa pressione militare,sta cercando di esercitare pressione psicologica sull'opinione pubblica israeliana. Negli ultimi giorni si è parlato diuccisi durante i bombardamenti israeliani. A differenza del passato, però, non sono state identificate le presunte vittime. ?I colloqui al Cairo si stanno svolgendo mentrecontinua il suo attacco a Khan Yunis, dove ritiene che siano rimasti diversi leader die probabilmente siano tenuti alcuni. Si sta compiendo un grande sforzo per dare la caccia a Yahya Sinwar, che – secondo Haaretz – probabilmente è ancora nascosto nel labirinto di bunker e tunnel cheha scavato per il suo leader sotto la città. Recentemente sono stati ritrovati non solo documenti scritti da Sinwar, ma anche circa 20 milioni di shekel (5,4 milioni di dollari) in contanti, che erano per uso personale suo e del suo staff. Soldati e agenti del servizio di sicurezza Shin Bet hanno persino trovato gli effetti personali in uno dei nascondigli, compreso il suo spazzolino da denti. Intanto ieri sono state diffuse le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza didi Sinwar che si muoveva con i figli tra i tunnel il 10 ottobre, durante i primi giorni della guerra. Haaretz sostiene quindi che Khan Yunis resterà il centro delle operazioni delle Idf ancora per qualche settimana. Allo stesso tempo si sta preparando un assalto a Rafah, con gli Stati Uniti che in più occasione hanno chieste garanzie sull'evacuazione dei civili. I preparativi per un'offensiva di questa portata richiedono tempo, e poi c'è il problema dell'inizio del Ramadan, che prenderà il via tra circa un mese. Sarà difficile, conclude il giornale, avviare un'operazione su larga scala a Rafah in un periodo così delicato per il mondo arabo e musulmano. Inoltre,deve coordinare i suoi piani con l'Egitto per evitare di mettere a repentaglio l'di pace tra i due Paesi. Uno dei problemi riguarda l'allegato sulla sicurezza dell', che vieta l'ingresso di carri armati nelle zone vicine al confine.