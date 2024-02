(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Al Cairo si aspettano segnali dal dialogo per il cessate il fuoco e gli ostaggi. Caccia al leader di: spunta un video di Sinwar Unaper lanella Striscia dimentre l'Onu lancia il nuovo allarme per: in caso di attacco di"si rischia un".

Circa 375mila tende sparse in 15 luoghi diversi lungo la costa di Gaza per accogliere la popolazione da sfollare dalle città. Così da poter ... (ilfattoquotidiano)

La segretaria del Pd Elly Schlein e la premier Meloni si sono sentite al telefono per parlare della situazione in Medio Oriente, nel giorno in cui ... (fanpage)

Israele-Hamas, giornata chiave per tregua a Gaza. Onu: "Rischio massacro a Rafah" Le Idf continuano a braccare Yahya Sinwar, capo di Hamas a Gaza. Israele ha diffuso un video che mostra Sinwar, insieme al fratello Ibrahim, ad una moglie e ai figli, in fuga attraverso uno dei tunnel ...

Gaza, asse Meloni-Schlein: pace e cessate il fuoco. E Tajani critica Israele: «Troppe vittime civili» Cessate il fuoco. Tre parole siglano le larghe intese della politica italiana sulla guerra in Medio Oriente. A fine giornata alla Camera dei Deputati prende forma l’accordo che poco ...

Guerra in Medio Oriente, dal Cairo spiragli di tregua. Timori per un’azione militare a Rafah: “Sarebbe una catastrofe umanitaria” Gli Usa indagano sui «possibili crimini di guerra» compiuti da Israele, ma Washington non conferma Un cessate il fuoco di sei settimane con un scambio degli ostaggi in mano ad Hamas sembra più vicino ...