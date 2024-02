(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Una israeliana è statanell'ultima salva dilanciata dalvero il nord del Paese, in particolare verso Safed. Lo hanno fatto sapere i Servizi di pronto soccorso che parlano anche di sette feriti. Secondo le Forze di difesa israeliane, idalerano diretti verso una base dell'esercito.

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2024 Il nuovo libro di Elisabetta Fiorito , giornalista parlamentare di Radio 24, è la prima biografia in italiano ... (iltempo)

Roma, 27 gen. (askanews) – “Golda, la donna che fondò Israele ” è il racconto della vita di Golda Meir, la prima premier donna in Israele , terza ... (ildenaro)

Scorrevo l’archivio storico del “Corriere della Sera”, così, per rinfrescarmi la memoria. Il 10 dicembre 1978 la pagina di esteri apre con questo ... (thesocialpost)

Le notizie di mercoledì 14 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta.Colloquio al Cairo tra i rappresentanti di Usa, Israele , Egitto e ... (corriere)

Equilibrio a Roma con la coreografia di Benjamin Millepied: "Dentro ci sono energia e tenerezza" Le performance realizzate dal corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma per una prima italiana assoluta, sotto la direzione dell'etoile Eleonora ...

Nata con cuore a metà partorisce 2 gemelli, primo caso in Italia Evento eccezionale al Bambino Gesù. La mamma: "Un'emozione indescrivibile" ...

Israele, donna uccisa da razzi lanciati dal Libano. Il ministro Ben Gvir: "Questa è guerra" Una donna è morta e altre otto persone sono rimaste ferite a Safed, nel nord di Israele, dopo che un lancio di razzi dal Libano ha colpito una base militare. L'attacco non è stato rivendicato, ma si ...