Nato nel 2020 e da subito vicino alle posizioni dei sovranisti, ha diffuso propaganda e notizie false sul conflitto in Ucraina e su quello in Medio ... (wired)

L’ Ambasciatore d’ Israele a Roma attacca Sanremo e Ghali, e Orsini non ci sta. Il direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo dell’Università ... (ilgiornaleditalia)

Israele diffonde un video di Sinwar in un tunnel di Gaza GERUSALEMME, 13 FEB - L'esercito israeliano ha diffuso un video che mostra il capo di Hamas a Gaza Yahya Sinwar in un tunnel nella Striscia il 10 ottobre. "Durante le operazioni di un'unità speciale..

Hamas, il video del leader Sinwar in fuga. Israele: "Non può nascondersi" Il video, che dura circa un minuto, è stato girato dalle telecamere di sorveglianza di Hamas nei tunnel ed è stato recuperato dalle truppe dell'Idf che operano nella città. Si vedono Sinwar ed i suoi ...

Diffuso un video in cui si vede Yahya Sinwar, leader di Hamas, "in fuga sottoterra" Nel video di cui Israele è entrato in possesso è in un tunnel con la moglie e i figli, cammina ed è guidato da un miliziano che fa luce con la torcia ...