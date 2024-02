Israele bombarda il Libano dopo la morte di una donna israeliana L’ira del ministro Ben Gvir | “Questa è guerra”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pubblicato il 14 Febbraio, 2024 Il piccolissimo spiraglio di pace, che si era intravistola controproposta di tregua che Hamas aveva sottoposto ad, si è immediatamente richiuso e non solo il conflitto prosegue, ma rischia seriamente di allargarsi.ha infattito il sud deli razzi lanciati verso il nord del paese, in particolare verso Safed. La notizia è stata comunicata su X dalle Idf, secondo le quali i raid libanesi hanno provocato ladi una, il ferimento di 8 persone e il danneggiamento di una base dell’esercito a Safed.delisraeliano: “” Itamar Ben ...

ROMA Gli Stati Uniti mettono in guardia Israele su una operazione di terra a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, dove sono sfollati oltre un ... (quotidiano)

Continuano a piovere bombe su Rafah , in preparazione dell'operazione di terra da parte di Israele . E i rapporti tra Biden e Netanyahu peggiorano ... (europa.today)

Una donna israeliana è rimasta vittima della pioggia di razzi lanciata dal Libano contro il nord di Israele . Nessuno ha rivendicato l'attacco, ma in ... (fanpage)

Bombardamenti nel sud del Libano, le case distrutte Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno bombardato ampiamente il sud del Libano, dopo il lancio di razzi nel nord di Israele. Lo riferiscono le Idf su X. L’attacco lanciato dal sud del Libano ha col ...

Israele bomba il Libano dopo l’uccisione di una donna. Il ministro Ben Gvir: “Questa è guerra” Israele ha " bombardato ampiamente " il sud del Libano, a seguito del lancio di razzi verso il nord del Paese, in particolare verso Safed. Lo riferiscono le Idf su X. I raid libanesi hanno portato ...

Come mai Meloni ha assecondato la mozione del PD sul cessate il fuoco a Gaza La presidente del Consiglio ha approfittato dell'iniziativa di Schlein per prendere ancora un po' le distanze da Israele, ma in maniera discreta ...