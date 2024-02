(Adnkronos) – Un'importante vittoria morale per Israele, oltre che un enorme successo operativo. Ma anche un test per Hamas, che provvederà così ad ... (periodicodaily)

Al Cairo è in corso una riunione tra Egitto , Stati Uniti, Qatar e Israele per discutere su un cessate il fuoco a Gaza. Un obiettivo che Israele ... (open.online)

InterCure promuove il restauro di un sito israeliano in mezzo al conflitto NEW YORK e HERZLIYA, Israele - InterCure Ltd. (NASDAQ: INCR) (TASE: INCR), un'importante azienda di cannabis terapeutica, ha annunciato i continui sforzi di restauro del suo sito nel sud di Israele, c ...

Israele, accordo Meloni-Schlein sul cessate il fuoco: passa mozione Pd Doppia telefonata tra la presidente del Consiglio e la segretaria Dem, poi il voto con l'astensione della maggioranza: "Felici, è un passo importante" ...

Israele-Hamas, giornata chiave per tregua a Gaza. Onu: "Rischio massacro a Rafah" Le Idf continuano a braccare Yahya Sinwar, capo di Hamas a Gaza. Israele ha diffuso un video che mostra Sinwar, insieme al fratello Ibrahim, ad una moglie e ai figli, in fuga attraverso uno dei tunnel ...